«Мы должны стать быстрее и решительнее». Боррель заявил, что ситуация на Украине будет решена за 3 месяца.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к более активным и решительным действиям в отношении ситуации на Украине. В ходе своего выступления он заявил, что время для принятия решений настало, и необходимо действовать быстро. «Мы должны стать быстрее и решительнее», - подчеркнул он.

Боррель также высказал уверенность в том, что ситуация на Украине может быть разрешена в течение трех месяцев, если будут предприняты соответствующие шаги. Он призвал к объединению усилий стран Евросоюза и других международных партнеров для достижения мирного решения конфликта.

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Европейский дипломат также отметил, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться, и необходимо принимать меры для предотвращения дальнейшей эскалации. «Мы не можем оставаться бездействующими, мы должны действовать сейчас», - подчеркнул Боррель.

Он также призвал к диалогу с участием всех заинтересованных сторон и выразил готовность Евросоюза поддержать усилия по урегулированию конфликта на Украине. «Мы готовы помочь в достижении мирного решения, но это требует быстрых и решительных действий», - подчеркнул глава Европейской дипломатии.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, выразил мнение о том, что украинский конфликт может быть разрешен в течение трех месяцев без помощи Запада. Он отметил, что оборона украинской армии ослабла из-за нехватки боеприпасов и мотивированных резервов. Матвийчук также заявил, что западные страны несколько преувеличивают ситуацию на Украине.

Ситуация на Украине остается одним из наиболее острых вопросов в мировой политике, и международное сообщество продолжает прикладывать усилия для поиска мирного решения конфликта. Заявление Жозепа Борреля о необходимости быстрых и решительных действий свидетельствует о серьезности ситуации и об уверенности в том, что конфликт можно разрешить в ближайшее время.