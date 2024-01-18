Зеленский считает, чтт план Трампа по завершению военных действий приведет к захвату Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно возможности прекращения военных действий на территории Украины со стороны администрации бывшего президента США Дональда Трампа. В ходе своего выступления перед журналистами в Киеве, Зеленский заявил, что он оценивает шансы на достижение мира на востоке Украины как реальные, но призвал к осторожности и рассмотрению всех аспектов предложений.

"Мы видим определенные сигналы из администрации Трампа относительно возможности прекращения военных действий на востоке Украины. Это положительный шаг, и мы готовы к диалогу. Однако, нам необходимо тщательно проанализировать все предложения и убедиться, что они соответствуют интересам нашей страны и ее граждан," - заявил Зеленский.

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Представители президента Украины также отметили, что урегулирование конфликта на востоке страны остается одним из приоритетов внешней политики Украины. Они подчеркнули, что Украина готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, включая США, Европейский союз и Россию, с целью достижения мирного решения конфликта.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина не будет искать компромиссов, которые могут поставить под угрозу ее суверенитет и территориальную целостность.

"Мы готовы к мирному урегулированию конфликта, но не за счет уступок вопросах, которые касаются нашей безопасности и независимости," - отметил он.

Позиция президента Украины вызвала разнообразные реакции в украинском обществе. Некоторые политические партии и общественные организации выразили поддержку Зеленскому за его готовность к диалогу и мирному урегулированию конфликта. В то же время, другие критикуют его за слишком гибкую позицию по отношению к возможным переговорам с Россией.

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Несмотря на различия во мнениях, большинство экспертов согласны в том, что поиск мирного решения конфликта на востоке Украины является ключевым приоритетом для страны. Они отмечают, что урегулирование этого конфликта может способствовать стабильности и процветанию не только Украины, но и всего региона в целом.