Меры материнской компании Rockstar по сокращению расходов затронут около 579 рабочих мест

Игровая компания Take-Two Interactive, известная благодаря таким франшизам, как Grand Theft Auto, NBA 2K и Bioshock, объявила о мерах по сокращению расходов, предусматривающих увольнение примерно пяти процентов сотрудников по всему миру и отмену нескольких текущих проектов.

Как подробно указано в заявлении SEC, опубликованном во вторник, компания проводит реструктуризацию своей организационной структуры, что приводит к сокращению персонала и снижению требований к найму в будущем. Take-Two планирует потратить до 200 миллионов долларов на реализацию своей инициативы по сокращению расходов, направленной на получение ежегодной экономии, превышающей 165 миллионов долларов. Реструктуризацию планируется в основном завершить к 31 декабря 2024 года.



При пятипроцентном сокращении примерно 579 сотрудников из 11 580, о которых сообщалось в последнем отчете Take-Two о влиянии, конкретные затронутые команды и проекты не раскрываются. Примечательно, что ожидается, что разработка Grand Theft Auto VI, долгожданной игры, релиз которой запланирован на следующий год, останется без изменений.



Это заявление одного из крупнейших игроков игровой индустрии представляет собой очередную неудачу на фоне тенденции к массовым увольнениям с 2023 года. Одновременно Take-Two находится в процессе приобретения разработчика Borderlands Gearbox у Embracer Group за 460 миллионов долларов.