Россия впервые применила гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в Украине, утверждает эксперт.

Сообщается, что Россия впервые применила гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" на Украине, о чем свидетельствуют оценки экспертов. Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, сообщил в понедельник в своем сообщении в Telegram, что сотрудники института идентифицировали маркировку на ракетах, запущенных во время атаки в прошлую среду. "Доказательства включают маркировку на деталях и фрагментах, идентификацию компонентов и составных частей, а также характеристики, характерные для соответствующего типа оружия", - заявил Рувин, согласно переводу Kyiv Independent. Он отметил, что обломки ракеты имеют отличительные признаки ракеты 3M22 "Циркон", такие как гравировка "3L22" на болтах наличие цифры 26, крепящих системы рулевого управления.



Ракета "Циркон", является компонентом российской гиперзвуковой программы, разработанной в последние годы, как указано в отчете Исследовательской службы Конгресса. Согласно отчету CRS, запущенная с корабля ракета "Циркон" может развивать скорость в диапазоне от 6 до 8 махов, что эквивалентно приблизительно 4500-6000 миль в час. Эта способность позволяет ему двигаться со скоростью, в восемь раз превышающей скорость звука.