Новейшая серия Galaxy S24 от Samsung вводит Galaxy AI - передовые инструменты искусственного интеллекта, доступные для индивидуальной настройки.

Серия Galaxy S24 знаменует собой первое внедрение Samsung Galaxy AI, также известного как Advanced Intelligence. Недавние новости, вероятно, привлекли внимание к нескольким из этих новых инструментов искусственного интеллекта, которые в настоящее время эксклюзивны для линейки Galaxy S24. Для тех, у кого нет Galaxy S24 или кто не до конца ознакомился с новым обновлением One UI 6.1, уместно сообщить о существенном дополнении.

Последнее обновление встроенного ПО включает отдельную категорию для Galaxy AI в приложении "Настройки", облегчая индивидуальное управление этими новыми инструментами искусственного интеллекта. На экране настроек пользователи могут определить, должна ли обработка данных с расширенным интеллектом (AI) осуществляться на устройстве или онлайн.



Чтобы получить доступ к этому новому меню настроек функций Galaxy AI, запустите приложение "Настройки" на устройстве. Перейдите в раздел "Дополнительные функции" и выберите "Расширенный интеллект". Этот интерфейс позволяет пользователям управлять настройками практически для каждой функции Galaxy AI по отдельности, включая Live Translate, клавиатуру Samsung, переводчик, заметки Samsung, диктофон, Интернет Samsung и фоторедактор.



Выбирая каждую категорию, пользователи получают доступ к широкому спектру настроек и опций, специально разработанных для соответствующего инструмента искусственного интеллекта.