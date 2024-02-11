Системы противовоздушной обороны ВСУ заявили об успешной нейтрализации 40 из 45 ударных беспилотников.

Ночью Россия нанесла удары беспилотниками по Киеву и южной Украине, в результате чего был ранен по меньшей мере один мирный житель и нанесен ущерб газопроводу и жилым зданиям в речном и морском порту Николаев, о чем сообщили украинские военные в воскресенье. Военно-воздушные силы Украины, общаясь через приложение для обмена сообщениями Telegram, заявили, что их системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 40 из 45 ударных беспилотников "Шахид", запущенных Россией за ночь. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко упомянул, что воздушная тревога в столице сохранялась почти два часа. Все приближающиеся беспилотники, как сообщается, были перехвачены над Киевом, сообщений о жертвах или разрушениях в столице или вблизи нее не поступало. Ясное небо над Киевом было объявлено незадолго до 4 часов утра (02:00 по Гринвичу).



В южных регионах военное командование Украины в Telegram сообщило, что их системы противовоздушной обороны были активно задействованы более пяти часов, в результате чего были уничтожены 26 запущенных Россией беспилотников "Шахид". По словам военных, основное внимание атак противника было сосредоточено на прибрежной полосе инфраструктуры и агропромышленных объектах, особенно в Николаевской области недалеко от Черного моря. Сообщалось, что в результате нападения на юге Украины был ранен один мирный житель.



Военное командование далее уточнило, что падающие обломки сбитого беспилотника вместе со взрывной волной нанесли ущерб жилым зданиям и газопроводу в Николаеве. Кроме того, сообщается, что четыре беспилотника были сбиты над черноморским портом Одессы.



Важно отметить, что агентство Рейтер не смогло независимо проверить эти сообщения. И Россия, и Украина в последние месяцы активизировали свои воздушные атаки вдали от линии фронта, нацеливаясь на критически важные объекты энергетической, военной и транспортной инфраструктуры с обеих сторон.