По информации из The Information, Apple разрабатывает прототипы складных iPhone, но выпуск на рынок не ожидается раньше 2026 года.

Согласно сообщениям The Information, Apple приступила к разработке двух прототипов складных iPhone в стиле раскладушки, хотя они по-прежнему находятся на ранних стадиях разработки. Если Apple решит продолжить выпуск складных iPhone, их появление на рынке ожидается не ранее 2026 года.

Технические проблемы, связанные со складывающимися устройствами, до сих пор оказывались непреодолимыми для компаний. Например, при создании Samsung Galaxy Fold возникали такие проблемы, как заметный зазор между половинками экрана, где мог скапливаться мусор. Кроме того, команда дизайнеров Apple столкнулась с трудностями при разработке концепции складного iPhone, который обладал бы достаточной привлекательностью за пределами текущего форм-фактора iPhone. Кроме того, инженеры стремятся вдвое уменьшить толщину каждой стороны, чтобы она соответствовала толщине обычного iPhone в сложенном виде, однако технологические ограничения сохраняются из-за ограничений, связанных с размерами батареи и дисплеев.



Представляется более вероятным, что первое складное устройство Apple может материализоваться в виде iPad, проект, как сообщается, ведется с 2020 года. Компания стремится уменьшить появление видимой складки в центре складных дисплеев в результате многократных сгибов. Более того, Apple стремится к тому, чтобы экран при открытии лежал полностью ровно, без каких-либо выступов посередине.