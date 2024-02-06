А счет пребывания Олега Кононенко за пределами Земли значительно превысит 1000 дней, если все пойдет по плану.

В минувшие выходные российский космонавт Олег Кононенко достиг нового рубежа в космических полетах, превзойдя предыдущий рекорд в 878 дней, 11 часов и 30 минут, установленный Геннадием Падалкой. Кононенко, который в настоящее время находится в миссии на Международной космической станции (МКС) с момента своего запуска в сентябре, готов продлить свой рекорд, поскольку его пребывание может продлиться целый год.

По данным Федерального космического агентства России "Роскосмос", ожидается, что Олег Кононенко проведет в космосе в общей сложности 1000 дней 5 июня 2024 года в 00:00:20 по московскому времени. После завершения ежегодной экспедиции 23 сентября 2024 года его общее время полета достигнет 1110 дней.



Примечательно, что советские и российские космонавты доминируют в книге рекордов продолжительности космических полетов, занимая восемь первых позиций в списке с наибольшим общим временем пребывания в космосе. Пегги Уитсон, проведшая 675 дней вне Земли, является рекордсменкой среди астронавтов НАСА на девятой позиции.



Космонавт Валерий Поляков сохранил рекорд продолжительности одиночного полета, проведя почти 438 дней подряд на борту российской космической станции "Мир" с января 1994 по март 1995 года. Самым высокопоставленным американцем в этом списке является Фрэнк Рубио, который недавно завершил 371-дневную миссию на борту МКС после утечки на орбите в его первоначальном возвращаемом аппарате - российском космическом корабле "Союз".