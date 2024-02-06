Проблем с перегревом, как при дебюте iPhone 15, нет, но у Galaxy S24, безусловно, есть свои проблемы при запуске.

Первые пользователи Samsung Galaxy S24 сообщали о различных проблемах и багах с момента его недавнего запуска, отражая проблемы, с которыми столкнулись пользователи iPhone 15 и Pixel 8 в прошлом году. Проблемы варьируются от проблем с дисплеем до сбоев в работе камеры. Ожидается, что Samsung, как и Apple и Google, выпустит исправления для этих проблем в ближайшем будущем.

Дисплей, отличительная особенность Galaxy S24, стал серьезной проблемой для пользователей. Обсуждения в социальных сетях и Reddit выявляют неудовлетворенность цветопередачей устройства, при этом некоторые пользователи возвращаются к предыдущей модели, Galaxy S23, из-за кажущейся тусклости и размытости.



Среди проблем, связанных с дисплеем, о которых сообщают пользователи, заметной проблемой является вертикальная зеленая линия, проходящая сверху вниз, сопровождаемая белой линией поперек экрана. К сожалению, причина этих аномалий отображения остается неясной, и Samsung якобы не признала ответственности за этот вопрос.

Samsung Galaxy S24 Ultra, известный своими расширенными возможностями камеры, также столкнулся с проблемами. Несмотря на наличие четырех камер заднего вида, в том числе 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, 200-мегапиксельной широкоугольной камеры, 50-мегапиксельной телеобъективной камеры с 5-кратным оптическим зумом и 10-мегапиксельной телеобъективной камеры с 3-кратным оптическим зумом, некоторые ранние пользователи сообщали о дефектах. Проблемы включают в себя скачущее поведение телефонов при переключении камер для увеличения масштаба, а также некоторые объективы, создающие зернистые и тусклые фотографии.