Apple представила Vision Pro – носимое устройство для 3D-окружения. Управление происходит глазами и руками. Сенсоры и камеры отображают внешнюю обстановку.

Недавно Apple представила свою гарнитуру Vision Pro - носимое устройство, предназначенное для проектирования визуальных приложений в контролируемой 3D-среде, использующее движения глаз и рук для навигации.

Vision Pro, сконструированный с рамой из сплава и тканевым ремешком для головы, оснащен "пространственным компьютером", расположенным над глазами пользователя для отображения компьютерного интерфейса. Панель из многослойного стекла на передней панели гарнитуры содержит различные датчики и камеры, которые проецируют внешнюю среду на линзы внутри гарнитуры, обеспечивая пользователям представление об окружающем их пространстве.



Вычислительные системы внутри гарнитуры одновременно проецируют цифровой пользовательский интерфейс в физическое пространство, создавая трехмерный внешний вид для приложений, таких как веб-браузеры. Управление этим цифровым интерфейсом облегчается за счет движений глаз, выполняющих функцию курсора для выбора приложений и экранов. Кроме того, движения рук без необходимости в дополнительном оборудовании позволяют пользователям делать незначительные выборки, переключать экраны, организовывать несколько окон пространственно и регулировать размеры экрана.

Интерфейс включает в себя функцию клавиатуры, которая отображается перед пользователями, позволяя напрямую вводить текст с настройками слуха для улучшения тактильной обратной связи. Также поддерживаются голосовые команды, а гарнитура оснащена динамиками пространственного звучания. Он может быть напрямую подключен к источнику питания или внешнему портативному аккумулятору, что обеспечивает два часа работы.

Гарнитура с циферблатом в правом верхнем углу служит в качестве кнопки включения и "домой", управляя "сочетанием" виртуальной и физической среды, проецируемой на гарнитуру. При настройке, виртуальный элемент может полностью погрузить пользователя, блокируя реальное окружение, предлагая 360-градусный цифровой опыт с использованием технологии захвата пространственных изображений.

Модели Apple iPhone 15 Pro способны напрямую снимать пространственные видеоролики, которые можно загружать в Vision Pro, чтобы пользователи могли делиться 3D-средами, снятыми вручную. Устройство поддерживает растущее число приложений, в том числе разработанных третьими лицами, в дополнение к тем, которые были доступны на предыдущих устройствах Apple. Кроме того, существующее оборудование, такое как ноутбук MacBook, может быть легко интегрировано с Vision Pro, позволяя пользователям использовать физические клавиатуры с интерфейсом.