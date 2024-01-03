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Levi
Steam официально прекращает поддержку Windows 7 и Windows 8
Геймерам необходимо будет перейти на более новую операционную систему, чтобы обеспечить обновление своего клиента Steam и игр

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Согласно официальному обзору оборудования Steam за декабрь 2023 года, 98,95 процента пользователей Windows используют Windows 10 или 11, в то время как только 0,93 процента остаются на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Начиная с сегодняшнего дня, менее одного процента пользователей, все еще использующих старые версии Windows, должны рассмотреть возможность обновления, особенно если они хотят поддерживать совместимость с сервисами Valve. Valve официально объявила о прекращении поддержки Steam в Windows 7 и 8, вступающем в силу с начала нового года.В официальном уведомлении на странице поддержки Valve говорится, что служба поддержки Steam не сможет предоставить техническую помощь по вопросам, связанными с этими устаревшими операционными системами, и Steam не может гарантировать постоянную функциональность. Хотя Steam может продолжать функционировать на старых версиях Windows в течение некоторого времени, Valve не дает никаких гарантий. Это решение объясняется зависимостью встроенного браузера Steam от встроенных компонентов Google Chrome, который также прекратил поддержку этих старых версий Windows.

И Valve, и Google соглашаются с предыдущими действиями Microsoft, поскольку Microsoft завершила полную поддержку Windows 7 в 2020 году и Windows 8.1 (ее последнего официального обновления) почти ровно год назад. Несмотря на склонность компьютерных геймеров использовать новейшее программное обеспечение, некоторые проявляют нежелание переходить на новые операционные системы из-за опасений по поводу потенциальных проблем с производительностью. Влияние решения преобладающего магазина компьютерных игр может послужить окончательной мотивацией для пользователей совершить необходимый переход.

#steam #windows 10 #windows #windows 11
Источник: pcworld.com
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