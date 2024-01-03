В новом обновлении Telegram представлен переработанный интерфейс вызовов, который более эффективно использует энергию батареи вашего телефона.

Telegram представляет новое обновление с расширенной функциональностью вызовов и переработанным интерфейсом, направленным на минимизацию расхода заряда батареи. Обновление включает динамические фоновые изображения, которые меняются в зависимости от статуса вызова (звонок, активен или завершен). Оптимизированный интерфейс потребляет меньше ресурсов, что приводит к повышению эффективности работы аккумулятора, особенно на старых устройствах. Telegram также уделяет особое внимание повышению качества звонков и планирует внедрить дальнейшие улучшения в области связи и качества звука в 2024 году.

Обновление распространяется на платформу ботов Telegram, облегчая разработчикам интеграцию сервисов в экосистему Telegram. Боты теперь обладают возможностью реагировать на сообщения, управлять реакциями, цитатами и ссылками, а также отправлять ответы в другие чаты или темы. Дополнительные функциональные возможности включают получение информации о бесплатных раздачах и повышениях в каналах, где они выполняют административные функции.



Кроме того, анимация испарения, ранее протестированная на некоторых пользователях, теперь доступна как для iOS, так и для Android. Эта анимация добавляет игривый элемент в приложение, активируясь всякий раз, когда удаляется сообщение.

Запуск этих функций последовал за недавними улучшениями Telegram в каналах, настройкой эмодзи для реакций и введением статистики для историй. Конкурентная среда с WhatsApp, которая в сентябре 2023 года расширила возможности своего канала вещания для всех пользователей, побуждает Telegram постоянно внедрять инновации, несмотря на устоявшуюся функциональность канала. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, выступая через свой широковещательный канал WhatsApp, объявил, что количество активных пользователей функции "channels" превысило 500 миллионов в месяц. Для сравнения, WhatsApp может похвастаться более чем 2 миллиардами активных пользователей в месяц, в то время как Telegram собрал более 800 миллионов активных пользователей в месяц.