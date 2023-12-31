После недавнего запуска iPhone 15, на Amazon предоставляется существенная скидка, а цена с учетом банковских скидок составляет ₹71,245. Устройство впечатляет новыми технологиями и улучшенной камерой

Вскоре после выпуска премиального смартфона Apple iPhone 15 цена на него заметно снизилась на Amazon, и теперь он доступен менее чем за 75 000 йен на платформе электронной коммерции. Первоначальный запуск состоялся на мероприятии Apple Wonderlust 12 сентября, начальная цена составила 79 990 йен. В настоящее время iPhone 15 продается на Amazon по цене 74 990 йен, и потенциальные покупатели могут еще больше снизить фактическую стоимость, воспользовавшись действующими банковскими скидками. Например, пользователи банковских карт Amazon Pay ICICI имеют право на 5%-ный кэшбэк в размере 3 745 йен на смартфон, в результате чего эффективная цена снижается до 71 245 йен.

В iPhone 15 представлена технология Dynamic Island, заменяющая обычную выемку, присутствующую в iPhone 14 Pro и более ранних моделях. Эта инновационная функция предоставляет пользователям более интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия со своими iPhone.

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Сохраняя неизменный размер дисплея в 6,1 дюйма, Apple увеличила яркость до впечатляющих 2000 нит, удвоив возможности предыдущего поколения. Стандартный iPhone 15 демонстрирует усовершенствованную систему камер, включающую 48-мегапиксельную основную камеру с четырехпиксельным сенсором и 100-процентной фокусировкой пикселей для быстрой автофокусировки. Устройство использует настройку по умолчанию со сверхвысоким разрешением 24 МП, обеспечивающую детализацию и четкость изображений при сохранении оптимального размера изображения.



Кроме того, пользователи iPhone 15 могут использовать 2-кратный телеобъектив для съемки фотографий с 0,5-кратным, 1-кратным и 2-кратным увеличением. В устройстве представлена новая система Smart HDR и функция, которая автоматизирует съемку портретных фотографий без необходимости переключения режима вручную.