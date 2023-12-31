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Вскоре после выпуска премиального смартфона Apple iPhone 15 цена на него заметно снизилась на Amazon, и теперь он доступен менее чем за 75 000 йен на платформе электронной коммерции. Первоначальный запуск состоялся на мероприятии Apple Wonderlust 12 сентября, начальная цена составила 79 990 йен.В настоящее время iPhone 15 продается на Amazon по цене 74 990 йен, и потенциальные покупатели могут еще больше снизить фактическую стоимость, воспользовавшись действующими банковскими скидками. Например, пользователи банковских карт Amazon Pay ICICI имеют право на 5%-ный кэшбэк в размере 3 745 йен на смартфон, в результате чего эффективная цена снижается до 71 245 йен.
В iPhone 15 представлена технология Dynamic Island, заменяющая обычную выемку, присутствующую в iPhone 14 Pro и более ранних моделях. Эта инновационная функция предоставляет пользователям более интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия со своими iPhone.
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Сохраняя неизменный размер дисплея в 6,1 дюйма, Apple увеличила яркость до впечатляющих 2000 нит, удвоив возможности предыдущего поколения. Стандартный iPhone 15 демонстрирует усовершенствованную систему камер, включающую 48-мегапиксельную основную камеру с четырехпиксельным сенсором и 100-процентной фокусировкой пикселей для быстрой автофокусировки. Устройство использует настройку по умолчанию со сверхвысоким разрешением 24 МП, обеспечивающую детализацию и четкость изображений при сохранении оптимального размера изображения.
Кроме того, пользователи iPhone 15 могут использовать 2-кратный телеобъектив для съемки фотографий с 0,5-кратным, 1-кратным и 2-кратным увеличением. В устройстве представлена новая система Smart HDR и функция, которая автоматизирует съемку портретных фотографий без необходимости переключения режима вручную.