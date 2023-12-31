Лидер Ким Чен Ын высказал обеспокоенность политикой США, поскольку она увеличивает вероятность войны

Северная Корея объявила о своем намерении запустить три новых спутника наблюдения, разработать военные беспилотные летательные аппараты и усилить свой ядерный потенциал в 2024 году.

Лидер Ким Чен Ын в заявлении по итогам пятидневного заседания правящей партии, в котором были изложены экономические, военные и внешнеполитические цели на предстоящий год, раскритиковал политику США, заявив, что она увеличивает вероятность войны. Ким подчеркнул неизбежность конфликта на Корейском полуострове из-за предполагаемых агрессивных действий внешних сил.

В ответ на потенциальные угрозы Ким дал указание военным быть готовыми "стабилизировать ситуацию на всей территории Южной Кореи", даже прибегнув к ядерным мерам, если сочтет это необходимым перед лицом нападения. Это объявление предшествует важным выборам как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах, и эксперты ожидают, что Северная Корея продолжит военную политику, чтобы повлиять на президентские выборы в США, особенно учитывая потенциальное возвращение бывшего президента Дональда Трампа.

Аналитики предполагают, что Пхеньян, возможно, стратегически подбирает время для провокаций, чтобы оценить реакцию следующей администрации США. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом выражает готовность вступить в переговоры, но одновременно вводит дополнительные санкции, поскольку Северная Корея продолжает запрещенные ракетные испытания, несмотря на санкции Организации Объединенных Наций.

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Соединенные Штаты также активизировали военные учения и развернули дополнительные средства, включая подводные лодки с ядерным вооружением и крупные авианосцы, в непосредственной близости от Корейского полуострова.