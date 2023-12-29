Российские авиаудары по Украине привели к значительным разрушениям. Президент Зеленский сталкивается с затруднениями в контрнаступлении, и будущее военной помощи со стороны Запада под вопросом.

По словам нескольких украинских официальных лиц, сообщалось о серии смертоносных российских авиаударов по всей Украине в ночь на начало пятницы, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов и различных типов ракет.

Эта эскалация последовала за ударом Украины по танку ВМС России в Крыму во вторник, что существенно повлияло на Черноморский флот Москвы. Однако, несмотря на конфликт, инициированное президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с в значительной степени приостановленным контрнаступлением, что повышает неопределенность в отношении будущего западной военной помощи.



Пятничные теракты, по-видимому, имели широкомасштабные последствия: сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах на северо-востоке, Харькове и Днепре на востоке и Львове на западе. Масштабы жертв и ущерба остаются неясными.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль охарактеризовал нападения как "массированный российский авиаудар по Украине", нацеленный как на социальную, так и на критически важную инфраструктуру. Он выразил соболезнования пострадавшим семьям и признал наличие ранений и смертельных исходов. Шмыгаль похвалил украинские силы противовоздушной обороны за их профессионализм, отметив, что значительная часть воздушных целей была успешно перехвачена. Министерство здравоохранения Украины также сообщило о многочисленных травмах по всей стране после нападений.