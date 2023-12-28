Xiaomi представила электрокар SU7 для выхода на рынок Китая, конкурируя с Tesla и Porsche. Амбициозные планы включают автономию и интеграцию с умными устройствами.

Китайская компания бытовой электроники Xiaomi официально объявила о своем выходе на конкурентный рынок электромобилей Китая. Компания раскрыла планы относительно своей модели электромобиля Xiaomi SU7, разработка которой, по ее утверждению, потребовала инвестиций, превышающих 10 миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов). Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в заявлении на платформе социальных сетей X заявил, что SU7 в настоящее время находится в пробном производстве и, как ожидается, будет выпущен на внутреннем рынке в ближайшие месяцы, при этом точная цена еще не определена.

Во время обширной трехчасовой презентации Лэй Цзюнь позиционировал Xiaomi SU7 как грозного соперника таких известных автопроизводителей, как Tesla и Porsche. Генеральный директор подчеркнул превосходное ускорение автомобиля и другие показатели производительности по сравнению с Porsche Taycan и Tesla Model S. Автомобиль, продажи которого планируется начать в 2024 году после более чем трехлетней разработки, соответствует всплеску популярности электромобилей в Китае.



Xiaomi стремится выделиться на конкурентном рынке, интегрируя SU7 со своим существующим ассортиментом смартфонов и бытовой техники, подключенной к Интернету. Лэй Цзюнь подчеркнул приверженность компании защите данных и соответствие автомобиля стандартам безопасности США, особенно в сценариях столкновения сзади. Кроме того, компания сообщила, что SU7 будет совместим с продуктами Apple, включая iPhone, iPad, CarPlay и AirPlay.



Обладая командой, обладающей опытом работы от известных автопроизводителей, таких как BMW и Mercedes-Benz, Xiaomi амбициозно позиционирует себя как лидера в индустрии электромобилей, уделяя особое внимание технологиям автономного вождения. Выход компании в сектор электромобилей согласуется с ее более широким видением создания комплексной интеллектуальной экосистемы "Человек x автомобиль x дом".