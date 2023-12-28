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Levi
Пользователи TikTok на iPhone обеспокоены тем что приложение запрашивает персональные данные
Пользователи TikTok на iPhone сталкиваются с запросами кода доступа. Возможен сбой ПО.

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Пользователи TikTok с iPhone выразили обеспокоенность по поводу недавнего запроса приложением кодов доступа к их iPhone, о чем сообщается на Reddit. Пользователи утверждают, что TikTok предлагает им ввести свои коды доступа без четкого объяснения запроса. Некоторые предполагают, что причиной этих подсказок может быть потенциальная программная ошибка. Примечательно, что разглашение кодов доступа платформе, обвиняемой в неправильном обращении с пользовательскими данными, вызывает опасения по поводу безопасности.
Интервью с киберпреступником высветило риск, связанный с раскрытием пароля, подчеркнув необходимость осторожности. В то время как пользователи сохраняют физическое владение своими iPhone во время запросов пароля TikTok, отсутствие прозрачности в отношении необходимости этой информации вызывает подозрения. Пользователи сообщают о неоднозначных результатах, связанных с предлагаемым решением обновления до версии 32.5.0 приложения iOS TikTok, причем некоторые заявляют о разрешении, а другие указывают на продолжающиеся запросы пароля.

Некоторые пользователи, опасаясь потенциальных нарушений безопасности, предприняли дополнительные меры, такие как смена паролей для критически важных приложений, включая банковские и финансовые приложения. Несмотря на опасения, некоторые пользователи не решаются удалять приложение TikTok из-за предполагаемого риска потери сохраненного контента. Для тех, кто готов рискнуть потерей данных, некоторые пользователи Reddit предложили удалить и переустановить приложение в качестве решения.

Примечательно, что те, кто решил не вводить коды доступа к своему iPhone и вместо этого нажал кнопку отмены, сообщили о возможности продолжить свои сеансы TikTok. Это наблюдение подтверждает возможность программной ошибки, а не преднамеренной попытки сбора кодов доступа. В заключение пользователям рекомендуется сохранять спокойствие и рассмотреть альтернативные действия, такие как использование кнопки отмены или обновление TikTok до версии 32.5.0. Удаление и переустановка приложения может быть последним средством для тех, кто ищет решение проблемы.

#apple #интернет #ошибка #tik tok
Источник: phonearena.com
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