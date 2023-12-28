Прошедший год ознаменовался расцветом ChatGPT и других инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Но давайте оглянемся назад на некоторые другие заслуживающие внимания технологические истории, которые мы рассмотрели в 2023 году.

И Apple, и Google в настоящее время сталкиваются с юридическими проблемами, связанными с обвинениями в недобросовестной деловой практике, связанной с их соответствующими магазинами приложений. Судебный процесс влечет за собой потенциальные финансовые последствия в миллиарды долларов для обеих компаний и потенциально может повлиять на операционный ландшафт аналогичных подразделений App Store.

Недавно в начале этого месяца было вынесено решение по делу против Google, в котором американские присяжные пришли к выводу, что магазин приложений Google функционирует как незаконная монополия. Судебный процесс, инициированный компанией по производству видеоигр Epic Games, был сосредоточен вокруг вопроса о том, имела ли Google полномочия предписывать разработчикам приложений использовать платежные системы Google App Store. Жюри определило, что монополия Google распространялась как на систему продажи приложений, так и на обработку платежей внутри приложения. Google оспорила это решение и подала апелляцию на него.



Параллельный иск был подан Epic против Apple, вердикт по которому был вынесен в апреле. В этом деле калифорнийский судья в основном встал на сторону Apple, хотя был издан приказ, требующий от Apple разрешить разработчикам включать свои собственные ссылки для обработки платежей в приложения для iPhone.

Что касается технологии и производства аккумуляторов для электромобилей (EV), то мировой спрос на аккумуляторы EV растет. Однако доступность материалов, необходимых для их производства, ограничена. В настоящее время Китай доминирует в добыче и переработке набора из 17 металлов, называемых редкоземельными.



Литий, легкое металлическое вещество, выделяется в качестве основного материала при производстве аккумуляторов для электромобилей, наряду с основными металлическими элементами, такими как кобальт, марганец и никель. Несмотря на то, что некоторые из этих полезных ископаемых добываются за пределами Китая, китайские компании по-прежнему сохраняют право собственности на соответствующие операции, что способствует ситуации, когда цепочка поставок аккумуляторов для электромобилей находится под сильным влиянием китайского контроля.