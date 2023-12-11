В трейлере GTA VI были замечены указатели торговых центров, что заставило многих поверить, что в полной версии игры будут доступные для изучения локации.

Rockstar Games продемонстрировала заметный прогресс в дизайне открытого мира для GTA VI, превзойдя предыдущие достижения. Сообщение о включении Вайс-Сити в качестве исследовательской локации подтвердилось, и игрокам была предоставлена свобода в обширном регионе Леонида, созданном по образцу штата Флорида. Представленный трейлер демонстрирует ландшафт, превосходящий по размерам и масштабу Red Dead Redemption 2.

Зоркие наблюдатели, в частности пользователь Reddit Bricknchicken, выявили в трейлере признаки, намекающие на включение в открытый мир торговых центров, которые можно исследовать. Учитывая знакомство игроков с торговым центром North Point в GTA: Vice City, который предоставлял доступ к различным основным магазинам, в том числе к тем, которые продают оружие, продукты питания и одежду, среди фанатов возросло ожидание потенциального возвращения таких элементов.



Энтузиасты заинтригованы перспективой возвращения торговых центров, предполагающих широкий ассортимент магазинов, от одежды до огнестрельного оружия. Желание получить полноценный опыт, сродни ностальгической музыке 80-х в торговых центрах Vice City, находит отклик у фанатов, с нетерпением ожидающих презентации предложений в этих виртуальных торговых центрах в GTA VI.