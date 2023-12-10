Флоридский Джокер, который, по-видимому, вдохновил на создание персонажа, показанного в трейлере GTA 6, требует свою долю от Rockstar за использование его “подобия"

Человек, идентифицированный как Флоридский Джокер, предположительно послуживший источником вдохновения для персонажа, показанного в трейлере GTA 6 reveal, предъявляет Rockstar иск на 2 миллиона долларов, утверждая, что было несанкционированное использование его "сходства". В видеоролике, распространенном через социальные сети, вышеупомянутый человек повторил свою позицию, проведя визуальную параллель между игровым персонажем и им самим. Он подчеркнул кажущееся сходство и настоял на финансовой компенсации, заявив: "Нам нужно вступить в переговоры, GTA, либо вы обязаны перечислить один или два миллиона долларов. Свяжитесь со мной, GTA. Rockstar Entertainment".



Перспектива получения истцом компенсации от Rockstar представляется крайне маловероятной. Rockstar обладает юридическими основаниями утверждать, что игровой персонаж является формой пародии. Эта ситуация напоминает предыдущий судебный спор с участием актрисы Линдси Лохан, которая пыталась подать в суд на Rockstar, утверждая, что персонаж в GTA V был похож на нее. Суд отклонил это дело, а судья Юджин Фейхи пришел к выводу, что изображения в игре были сатирическими изображениями, лишенными четкой узнаваемости.



На данный момент Rockstar не опубликовала официального заявления относительно требований, выдвинутых the Florida Joker, и маловероятно, что они это сделают.