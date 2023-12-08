В связи с официальным представлением Grand Theft Auto 6 наблюдается значительное внимание, что привело к тому, что видео стало самым просматриваемым немузыкальным контентом на YouTube в течение первых 24 часов после публикации.

Официальная презентация Grand Theft Auto 6 привлекла значительное внимание, достигнув статуса самого просматриваемого немузыкального видео на YouTube в течение первых 24 часов, что признано Книгой рекордов Гиннесса. За это время 90 секундный дебют собрал более 90 миллионов просмотров, одновременно закрепив за собой звание самого популярного трейлера видеоигры на YouTube с 8,9 миллионами лайков в первый день. Это существенное соотношение подразумевает, что значительная доля просмотров возникла естественным образом, а не благодаря рекламе.

На данный момент видео собрало 121 миллион просмотров. Для тех, кто, возможно, пропустил его выпуск, рекомендуется посмотреть видео для получения дополнительной информации.Ранее Mr. Beast удерживал рекорд по "количеству просмотров немузыкальных видео на YouTube за 24 часа" с видео под названием "Каждая страна на Земле борется за 250 000 долларов", опубликованной в августе 2023 года. Скриншот с Reddit показывает, что GTA 6 превзошла рекорд Mr. Beast за замечательные 13 часов.

Даже если рассматривать музыкальные клипы, только два таких релиза превзошли трейлер Grand Theft Auto 6 по количеству просмотров в течение первых 24 часов онлайн, оба принадлежат южнокорейской бойз-группе BTS. "Butter" и "Dynamite" набрали соответственно 108 миллионов и 101 миллион просмотров в первые дни на YouTube.



Примечательно, что даже первоначальный трейлер Grand Theft Auto 5, игры с ожиданиями, сравнимыми с ее продолжением, собрал 103 миллиона просмотров за более чем десятилетие.