Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
Трейлер GTA 6 вызвал обсуждение Люсии
Спор вокруг трейлера GTA 6: фанаты негодуют из-за женского персонажа. Rockstar подвергают критике за фокус на Лусии

реклама

Несмотря на то, что трейлер GTA 6 является долгожданным игровым открытием, он вызвал споры среди фанатов из-за определенного элемента. После длительного перерыва знаменитая франшиза Rockstar Games возвращается с новым сюжетом, действие которого разворачивается в вымышленном флоридском городе Леонида.Несмотря на секретный характер игры, различные отчеты и утечки ранее намекали на определенные аспекты GTA 6, включая подтверждение Люсии в качестве главной героини. Однако часть фанатов выразила недовольство анонсом трейлера, охарактеризовав серию как "проснувшийся" из-за появления женского игрового персонажа.

Люсия, цветная женщина, занимает центральное место в первом трейлере, изображая повествование, напоминающее историю в стиле Бонни и Клайда с пока еще неназванным романтическим партнером. Некоторые фанаты выразили свое недовольство, раскритиковав Rockstar Games за то, что они уделяют значительное внимание этому персонажу.

Несмотря на противоречия, похоже, что часть людей считает неразумным быть свидетелем такого возмущения только потому, что женщина будет одним из игровых персонажей в GTA 6. Тем не менее, критические комментарии сохраняются на различных онлайн-платформах.

Важно понимать, что это повествование, представленное с определенной точки зрения. В то время как Люсия служит игровым аватаром, с помощью которого геймеры знакомятся с обширным миром и повествованием GTA 6, именно ее историей увлекаются игроки, а не наоборот.

#игры #rockstar #gta 6 #споры о gta
Источник: thedirect.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Until Dawn покажут сюжетную игру в мире Dead by Daylight на TGA
Lego Fortnite - лишь первый шаг на пути к расширению Epic Games
Action/RPG Horizon Forbidden West выйдет на PC в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
29
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
+
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
27
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
+
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
3
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
4
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
3
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
2
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
13
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
3
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
8
Южная Корея поставила Украине 330 тыс. боеприпасов и это больше, чем отправили страны Европы
1
Стеклянные накопители придут на замену HDD и SSD – устройства можно варить и даже замораживать
7
Ameca, самый продвинутый робот в мире, «злится», когда его создатель касается его носа
+

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
5
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
11
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
11
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2

Сейчас обсуждают

старый мох
22:29
а еще и без перерыва на еду, сон и туалет 😆
Фанат GTA VI планирует играть в игру неделю без перерыва на душ
Daniil Artamonov
22:22
Какой смысл от rtx 3050 с 6gb её и так не сильно любят и не особо берут, а тут ещё хуже
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
Евгений Раевский
22:22
а что если у меня та же самая проблема со скрипом пкм, но я использовал грипсы и глайды. получится ли поменять мышь?
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
Владислав Волохов
22:21
Много воды и хвалебные оды, но не по делу. Проходимость всех БА была сильно так себе, моторы постоянно грелись, а в боевом положении створок радиаторов и вовсе отказывались нормально работать. В итоге...
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
Павел Кандеев
22:19
Это точно пусть в пизду идут со своей хуятиной
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Анатолий Павлюшин
22:17
Киев за 3 дня тоже предрекали...
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Майкопское Честное
22:13
Не про хохлов, ну и ладно.
О кошках, которые не боятся воды
Aaa
22:12
тогда норм
О кошках, которые не боятся воды
Umid Xaydarov
22:04
да врядли , кедми с соловьем братишки типо. он ( соловей ) всегда его защищает когда на кедми наезжают.
О кошках, которые не боятся воды
Eaec
22:02
Вот и напиши статью, как дело было. Сатановский кстати потом неуклюже извинялся. А обоссанный нацист Кедми убежал. У статьи будет колоссальный успех и постебёмся над "Трусик ёром".
О кошках, которые не боятся воды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем