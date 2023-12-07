Спор вокруг трейлера GTA 6: фанаты негодуют из-за женского персонажа. Rockstar подвергают критике за фокус на Лусии

Несмотря на то, что трейлер GTA 6 является долгожданным игровым открытием, он вызвал споры среди фанатов из-за определенного элемента. После длительного перерыва знаменитая франшиза Rockstar Games возвращается с новым сюжетом, действие которого разворачивается в вымышленном флоридском городе Леонида. Несмотря на секретный характер игры, различные отчеты и утечки ранее намекали на определенные аспекты GTA 6, включая подтверждение Люсии в качестве главной героини. Однако часть фанатов выразила недовольство анонсом трейлера, охарактеризовав серию как "проснувшийся" из-за появления женского игрового персонажа.



Люсия, цветная женщина, занимает центральное место в первом трейлере, изображая повествование, напоминающее историю в стиле Бонни и Клайда с пока еще неназванным романтическим партнером. Некоторые фанаты выразили свое недовольство, раскритиковав Rockstar Games за то, что они уделяют значительное внимание этому персонажу.



Несмотря на противоречия, похоже, что часть людей считает неразумным быть свидетелем такого возмущения только потому, что женщина будет одним из игровых персонажей в GTA 6. Тем не менее, критические комментарии сохраняются на различных онлайн-платформах.



Важно понимать, что это повествование, представленное с определенной точки зрения. В то время как Люсия служит игровым аватаром, с помощью которого геймеры знакомятся с обширным миром и повествованием GTA 6, именно ее историей увлекаются игроки, а не наоборот.