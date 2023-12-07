SpaceX запустила 23 спутника Starlink, достигнув 90-го орбитального запуска в 2023 году. Рекорды участились, 144 запуска планируют на 2024 год.

SpaceX успешно выполнила свою 90-ю орбитальную миссию в 2023 году, запустив ракету Falcon 9 с 23 спутниками Starlink со станции космических сил на Канаверал во Флориде в 12:07 по восточному времени 7 декабря. Первая ступень ракеты совершила управляемый спуск, вертикально приземлившись на беспилотный корабль SpaceX в Атлантическом океане примерно через 8,5 минут после запуска. Примечательно, что это стало девятым запуском и посадкой конкретной ракеты-носителя, используемой в этой миссии.

Вывод 23 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту произошел, как и планировалось, примерно через 65 минут после старта. SpaceX продолжает устанавливать новые рекорды по частоте полетов, превзойдя свой предыдущий годовой рекорд в 61 запуск, установленный в предыдущем году. Заглядывая в будущее, SpaceX стремится к увеличению активности в области космических полетов, планируя 144 запуска в 2024 году, о чем сообщили представители компании.