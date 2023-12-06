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Levi
2024 Mercedes-AMG CLE53 имеет широкие крылья, рядный гибрид мощностью 443 л.с.
Mercedes-AMG представляет CLE53 — купе с усовершенствованным 3.0L двигателем, обеспечивающим 443 л.с., 413 Нм крутящего момента и разгон до 60 миль/ч за 4.0 сек.

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В последние годы Mercedes-Benz предпринял стратегическую оптимизацию своего автомобильного портфеля в США, отказавшись от менее популярных моделей, таких как седан A-класса, и рационализировав другие, которые демонстрируют перекрытие рынка. Примером такого подхода является недавно представленное купе CLE, расположенное по размерам между предыдущими купе C-Class и E-Class, эффективно заменяя оба. Примечательно, что Mercedes-AMG применил свой инженерный опыт при разработке варианта CLE53.
CLE53 приводится в движение усовершенствованной версией хорошо зарекомендовавшего себя 3,0-литрового рядного 6-цилиндрового двигателя Mercedes, оснащенного турбонаддувом, вспомогательным электрическим компрессором (электрическим наддувом) и 48-вольтовой системой мягкого гибрида со встроенным стартер-генератором.

Основные усовершенствования двигателя включают новые поршневые кольца, модифицированные методы впрыска и переработанную конструкцию камер сгорания с обновленными впускными и выпускными каналами. Новый электрический нагнетатель обеспечивает длительную, почти непрерывную работу и обеспечивает повышенный крутящий момент в более широком диапазоне скоростей. В дополнение к этому турбонагнетатель представляет собой новый, более крупный агрегат для выпуска выхлопных газов в стиле F1, который в совокупности обеспечивает наддув на 22 фунт/кв. дюйм - увеличение на 5,8 фунт/кв. дюйм по сравнению с предыдущей конфигурацией.
Совокупная выходная мощность составляет 443 лошадиные силы и 413 фунт-фут крутящего момента, а дополнительная функция overboost позволяет развивать крутящий момент до 443 фунт-фут в течение 12 секунд. 48-вольтовая система обеспечивает дополнительные 23 л.с. и 151 фунт-фут на низких скоростях.

Примечательно, что эти показатели превосходят мощность и крутящий момент бывшего купе E53 на 14 л.с. и 59 фунт-фут, а также новый четырехцилиндровый седан C43 на 41 л.с. и 74 фунт-фут. Кроме того, CLE53 превосходит шестицилиндровое купе CLE450 на 68 л.с. и 74 фунт-фут. Mercedes заявляет, что время разгона от 0 до 60 миль в час составляет 4,0 секунды, что представляет собой улучшение примерно на полсекунды по сравнению с вышеупомянутыми моделями.

#mercedes-amg #mercedes-amg cle53
Источник: jalopnik.com
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