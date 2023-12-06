Трейлер Grand Theft Auto VI привлек 85 млн просмотров за 22 часа, побив рекорд MrBeast

Всего за 22 часа первый трейлер Grand Theft Auto VI собрал 85 миллионов просмотров, превзойдя рекорд видео от MrBeast по количеству просмотров на YouTube за 24 часа. Следует отметить, что в этот рейтинг не входят музыкальные клипы; текущим лидером в этой категории является музыкальное видео на песню BTS "Butter", которое за тот же период набрало 108 миллионов просмотров.

Ожидание выхода Grand Theft Auto VI накапливалось в течение десяти лет. Предыдущая часть, Grand Theft Auto V, была выпущена более 10 лет назад, в сентябре 2013 года. Книга рекордов Гиннесса признает его достижение как развлекательного продукта с "самым высоким доходом, полученным за 24 часа", собравшего в день выхода 815,7 миллиона долларов за счет продажи 11,21 миллиона копий. В настоящее время она занимает второе место в списке самых продаваемых видеоигр, уступая только Minecraft.

Rockstar Games, издатель серии Grand Theft Auto, намеревалась представить трейлер во вторник утром. Однако из-за несвоевременной утечки в X (Twitter, заблокирован в РФ) за день до этого Rockstar выпустила трейлер досрочно, одновременно удалив просочившуюся версию.



В ответ на утечку Rockstar опубликовала сообщение на X, заявив: "Наш трейлер просочился, поэтому, пожалуйста, посмотрите официальную версию на YouTube". Этот пост набрал 1,1 миллиона лайков и 82 миллиона просмотров на X.



MrBeast, ранее державший рекорд по количеству просмотров на YouTube за 24 часа (без учета музыкальных клипов), набрал 59,4 миллиона просмотров своего августовского видео, в котором конкурсанты из "каждой страны" участвовали в серии конкурсов. Примечательно, что он также воссоздал популярное шоу Netflix "Игра в кальмара" в другом видео, получившем большое количество просмотров. Учитывая природу Grand Theft Auto, есть надежда, что MrBeast воздержится от попыток воспроизвести сценарии, связанные с ограблениями банков или побегами из тюрьмы.