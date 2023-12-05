Релиз трейлера GTA 6 вызвал восторг у миллионов фанатов, но даже Илон Маск признался, что игра не для него из-за преступных элементов.

Миллионы энтузиастов серии Grand Theft Auto выразили удовлетворение во вторник (5 декабря) после преждевременного выхода долгожданного трейлера GTA 6.

90-секундный тизер, неохотно опубликованный Rockstar Games на YouTube из-за онлайн-утечек, собрал более 60 миллионов просмотров в течение 12 часов, установив новые рекорды и порадовав геймеров по всему миру.

Пользователь прокомментировал: "Для меня большая честь стать свидетелем этой исторической вехи в играх. Добро пожаловать обратно в Vice City", в то время как другой энтузиаст добавил: "Мы ожидали этого момента в течение десятилетия. Я не могу адекватно передать свое волнение в настоящее время".

Несмотря на ажиотаж в игровом сообществе, похоже, есть один человек, который остается невпечатленным: Илон Маск, видная фигура в индустрии высоких технологий. В ответ на признание сотрудника Twitter в отсутствии у них опыта работы с играми GTA, Маск сообщил, что он пытался, но счел это неподходящим для его предпочтений.



"Я пытался, но не находил удовольствия в участии в преступной деятельности", - заявил предприниматель-миллиардер. "В GTA 5 требовалось стрелять в полицейских в начальной сцене, и я просто не мог продолжать".



Реакции на заявление Маска были разнообразными, и один комментатор с юмором предположил, что основатель Tesla придерживается правил дорожного движения и останавливается на всех красных светофорах.



В разгар ажиотажа вокруг игры, которая включает в себя такие функции, как первая женщина-игрок Люсия, интеграция социальных сетей и ностальгическое возвращение в Vice City, фанаты приступили к анализу всех новых дополнений в GTA 6.



К сожалению, несмотря на точные предположения относительно даты выхода в 2025 году, геймеры были обескуражены после оптимистичных ожиданий ее выхода в следующем году.