Meta без объявления прекращает обмен сообщениями между Instagram и Facebook в середине декабря, не указав причин для прекращения.

Meta незаметно обновила свои страницы поддержки, чтобы объявить о прекращении кроссплатформенного обмена сообщениями между контактами Instagram и Facebook. Функция будет отключена в середине декабря, конкретная дата не указана. Пользователи больше не смогут инициировать новые кроссплатформенные чаты, а существующие чаты в Instagram будут ограничены статусом "только для чтения".

Meta представила кроссплатформенный обмен сообщениями в 2020 году, включив в последующие три года такие функции, как групповой чат. Прекращение использования этой функции было осуществлено с минимальным публичным признанием, и Meta не предоставила конкретного обоснования своего решения.

Примечательно, что Закон Европейского союза о цифровых рынках (DMA) предусматривает взаимодействие между крупными приложениями для обмена сообщениями. Однако Meta явно не связала прекращение кросс-платформенного обмена сообщениями с соблюдением этого регламента.



В сентябре появились сообщения о том, что принадлежащий Meta WhatsApp работает над функцией взаимодействия, а в августе Meta объявила о своем намерении внедрить сквозное шифрование для пользователей мессенджера по умолчанию к концу года. В то время как заместитель директора Meta по вопросам конфиденциальности Роб Шерман упомянул о планах распространить сквозное шифрование на DMS Instagram после завершения внедрения мессенджера, компания не подтвердила, связано ли прекращение кроссплатформенного обмена сообщениями напрямую с этой инициативой.