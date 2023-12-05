Это было разочаровывающее начало важной недели для бизнеса видеоигр.

Пиар-команда Rockstar, возможно, размышляет о постоянных проблемах, с которыми они сталкиваются, несмотря на то, что за последнее десятилетие они разработали всего две оригинальные игры. Примечательно, что даже процесс портирования Red Dead Redemption на другие платформы сопровождался существенной онлайн-критикой.

В настоящее время в центре внимания находятся не провокации в социальных сетях, а скорее очередная утечка информации, связанная с долгожданной Grand Theft Auto 6. После прошлогоднего досадного нарушения безопасности, в результате которого были обнаружены 90 видеороликов с игровым процессом в процессе разработки и долгожданный трейлер, трейлер этого года появился в Интернете за 14 часов до его запланированного дебюта.



В ответ Rockstar пришлось незамедлительно официально выпустить видео. К счастью, 90-секундный трейлер был воспринят положительно. Однако этот результат отклонился от намеченного плана. Трейлер был представлен европейской аудитории поздно вечером, в результате чего многие фанаты не смогли посмотреть его до следующего утра. Следовательно, средства массовой информации были вынуждены поспешно скорректировать свои запланированные графики освещения событий, чтобы оперативно поделиться новостями со своими читателями.



Этот неожиданный поворот событий ознаменовал разочаровывающее начало важной недели для индустрии видеоигр с точки зрения анонсов новых игр.



Некоторые коллеги в СМИ утверждают, что эта ситуация, по сути, является рекламой, и что утечки эффективно выполняют роль отдела маркетинга. Однако существует различие между утечкой информации о самом существовании игры и разглашением материалов и видео, связанных с ней.



Это не тот способ, которым Grand Theft Auto 6 должна была быть представлена широкой публике. Первое знакомство игроков с GTA 6 происходит не при загрузке игры, а когда они впервые видят скриншот, логотип или трейлер. В современном мире маркетинговая кампания и связанные с ней элементы служат продолжением самой игры.