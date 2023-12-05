WhatsApp на iOS представило обновление: отправляйте фото и видео без сжатия, сохраняя оригинальное качество.

В настоящее время WhatsApp внедряет обновление для пользователей iOS, позволяющее обмениваться фотографиями и видео на платформе обмена сообщениями в их оригинальном качестве, без какой-либо формы сжатия. Исторически сложилось так, что платформа ассоциировалась с некачественной передачей мультимедиа, несмотря на предыдущее августовское обновление, направленное на улучшение алгоритма сжатия. Ключевая особенность этого обновления заключается в том, что медиафайлы больше не подвергаются сжатию. Вместо этого они обрабатываются как стандартные файлы данных. Когда пользователи отправляют такие файлы, они не преобразуются в предварительный просмотр в окне чата; получатели могут щелкнуть, чтобы просмотреть их. Стоит отметить, что пользователи по-прежнему могут отправлять мультимедиа традиционным способом, сохраняя при желании миниатюры предварительного просмотра окна чата.



Важно отметить, что это изменение не происходит автоматически. Пользователи должны осознанно выбрать отправку несжатого изображения или видео, нажав на значок "+" для передачи документа. WhatsApp указал, что внедрение этой функции поэтапно, поэтому может пройти несколько недель, прежде чем она станет доступна всем пользователям. Что касается Android, компания, как сообщается, работает над аналогичным обновлением, хотя информация о выпуске в настоящее время недоступна, согласно MacRumors.