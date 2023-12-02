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Levi
Обновление 2.1 Cyberpunk 2077 анонсировано на следующей неделе
CD Projekt Red раскрыл, что включено в обновление 2.1 Cyberpunk 2077, неожиданный патч, который выйдет 5 декабря вместе с Ultimate Edition.

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Во время анонса трансляции на Twitch продюсер Cyberpunk 2077 Моника Яновска и директор квеста Павел Саско, а также старшие менеджеры сообщества Амелия Колат и Алиция Козера рассказали, что в предстоящем патче будет представлена давно запрашиваемая система metro.Решение о внедрении системы metro было принято после ее первоначального включения в оригинальный трейлер Cyberpunk 2077 и кинематографический трейлер Phantom Liberty. Саско объяснил, что CD Projekt Red решила включить ее в игру в ответ на запросы игроков.

Предстоящий патч позволит игрокам перемещаться между 19 станциями метро, предлагая как точки быстрого проезда, так и настоящие впечатления от поездки на метро, которые можно пропустить по усмотрению игрока. В ночном городе есть пять действующих линий метро, каждая из которых обозначена на специальной карте. Доступ к системе метро становится доступен после прохождения квеста Konpeki Plaza, который запускается по звонку директора metro.

Саско подчеркнул намерение команды предоставить игрокам возможность погружения в игровой мир, охарактеризовав дополнение как ролевую функцию.

В дополнение к системе metro, в обновлении появится возможность носить с собой радио, что позволит игрокам слушать различные радиостанции Cyberpunk 2077, даже не находясь в автомобиле. Однако действуют определенные ограничения, такие как невозможность прослушивания диалогов или музыкальных моментов по сценарию. В этих случаях радиоприемник имитирует эффект выключения для поддержания погружения.

#игры #обновление 2.1
Источник: ign.com
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