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Levi
Rockstar подтверждает дату выхода трейлера GTA 6
У дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 есть дата выхода

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Rockstar Games официально объявила о скором выпуске трейлера Grand Theft Auto 6, что стало важной вехой для одной из самых ожидаемых видеоигр в истории. В ноябре компания раскрыла декабрьские сроки выхода трейлера GTA 6, выразив энтузиазм по поводу предстоящего показа. Признавая ключевую роль, которую сыграло мировое сообщество игроков в их успехе, Rockstar выразила благодарность за постоянную поддержку.
Создание Rockstar Games в 1998 году было основано на видении, что видеоигры могут достичь культурной известности, сравнимой с другими видами развлечений. Компания выразила признательность за совместный путь с игроками и подчеркнула важность создания игр, которые стали неотъемлемой частью культурной эволюции.

Спекуляции вокруг Grand Theft Auto 6 не утихают с момента выхода Grand Theft Auto 5 более десяти лет назад. Первые упоминания появились в отчете Kotaku за 2020 год, посвященном инициативам Rockstar по борьбе с культурой внутри студии. Существование GTA 6 было официально подтверждено в пресс-релизе 2022 года, подтверждающем, что разработка идет полным ходом. Впоследствии в 2022 году из-за существенного нарушения всплыла утечка видеоматериалов о разработке, что привело к аресту британского подростка-хакера в связи с инцидентом.

#игры #трейлер gta
Источник: ign.com
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