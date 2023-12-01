У дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 есть дата выхода

Rockstar Games официально объявила о скором выпуске трейлера Grand Theft Auto 6, что стало важной вехой для одной из самых ожидаемых видеоигр в истории. В ноябре компания раскрыла декабрьские сроки выхода трейлера GTA 6, выразив энтузиазм по поводу предстоящего показа. Признавая ключевую роль, которую сыграло мировое сообщество игроков в их успехе, Rockstar выразила благодарность за постоянную поддержку.

Создание Rockstar Games в 1998 году было основано на видении, что видеоигры могут достичь культурной известности, сравнимой с другими видами развлечений. Компания выразила признательность за совместный путь с игроками и подчеркнула важность создания игр, которые стали неотъемлемой частью культурной эволюции.



Спекуляции вокруг Grand Theft Auto 6 не утихают с момента выхода Grand Theft Auto 5 более десяти лет назад. Первые упоминания появились в отчете Kotaku за 2020 год, посвященном инициативам Rockstar по борьбе с культурой внутри студии. Существование GTA 6 было официально подтверждено в пресс-релизе 2022 года, подтверждающем, что разработка идет полным ходом. Впоследствии в 2022 году из-за существенного нарушения всплыла утечка видеоматериалов о разработке, что привело к аресту британского подростка-хакера в связи с инцидентом.