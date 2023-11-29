Sega признала, что выпустила Sonic Superstars одновременно с Super Mario Bros.

В недавней презентации квартального финансового отчета компании Sega признала, что показатели продаж Sonic Superstars, ее платформера-талисмана, выпущенного 17 октября, упали немного ниже ожидаемого уровня. Руководители, президент и главный исполнительный директор Группы Харуки Сатоми и старший исполнительный вице-президент и финансовый директор Коичи Фукадзава, объяснили такой результат одновременным выпуском основных игр другими компаниями, особо упомянув Super Mario Bros. Wonder и Marvel's Spider-Man 2, оба выпущены 20 октября.

В ответ на запрос во время последующей сессии вопросов и ответов, связанной с финансовым отчетом, Сатоми и Фукадзава подчеркнули значительное влияние конкурирующих крупных изданий, выпущенных одновременно. Они выразили намерение активизировать усилия по продвижению, особенно на зарубежном рынке, по мере приближения сезона отпусков. Несмотря на наблюдаемые проблемы, они отметили, что Sonic Superstars получила положительные отзывы, сославшись на более высокие оценки Metacritic и пользователей по сравнению с Sonic Frontiers. Компания стремится увеличить продажи и подчеркнула свою приверженность постоянному продвижению.



Хотя конкретные цифры продаж Sonic Superstars не разглашались, Sega предоставила обзор серии Sonic, указав совокупный показатель продаж и скачиваний, превышающий 1,66 миллиарда единиц по всем играм. Примечательно, что в то время как Sonic Superstars сталкивались с трудностями, эксклюзивная игра Super Mario Bros. от Nintendo Switch. Wonder добилась заметного успеха, продав более 4,3 миллиона копий по всему миру, зарекомендовав себя как самая быстро продаваемая игра, связанная с Super Mario. Аналогичным образом, Marvel "Человек-паук 2", эксклюзив для PS5, разработанный Insomniac, превысил 5 миллионов проданных копий.