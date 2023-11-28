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Levi
GTA Online номинирована на Game Awards
GTA Online была номинирована, поскольку является постоянно развивающейся разработкой и сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны недавно выпущенных игр.

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GTA Online получила номинацию на Game Awards, выдающейся церемонии, на которой отмечаются достижения в игровой индустрии за последние 12 месяцев. Это мероприятие служит платформой для презентации новых игр, трейлеров, обновлений и многого другого.
Церемония награждения, запланированная на 7 декабря, охватывает более тридцати категорий. Голосование было открыто для фанатов в течение нескольких недель, а результаты определялись путем сочетания голосов фанатов и жюри. В состав жюри, состоящего из более чем 100 мировых СМИ и влиятельных изданий, входят представители таких веб-сайтов, как Game Informer, IGN, Variety, Wired, Eurogamer, охватывающих множество стран.

Rockstar Games, не выпустившая в этом году новой игры, признала себя подходящей исключительно в категории "продолжающаяся игра", где она не получила номинации. Однако недавно введенная категория под названием "Голос игрока", объявленная в понедельник, является исключительно голосованием болельщиков, без участия жюри. Болельщики могут отдать голоса не более чем за 10 из 28 предварительно отобранных игр.
Номинация GTA Online примечательна тем, что она конкурирует с недавно выпущенными играми, демонстрируя свое устойчивое влияние в игровой индустрии. Эта номинация совпадает с 10-й годовщиной запуска GTA Online, в то время как GTA V ранее получила награды "Игра года" и "Лучший саундтрек" в 2013 году на Game Awards.

В состав Game Awards входит консультативный совет, состоящий из различных членов, которые вносят свой вклад в руководство и продвижение миссии премии. Хотя они и не участвуют в процессе номинации или голосования, отдельные члены, включая Хидео Кодзиму (геймдизайнера) и Фила Спенсера (генерального директора Microsoft Gaming), входят в состав этого совета. Кроме того, в консультативном совете представлены такие компании, как Rockstar Games, Valve, Sony и Epic Games.

Среди некоторых людей возникли предположения относительно потенциального обнародования трейлера GTA 6 во время прямой трансляции Game Awards из-за присутствия Rockstar Games в консультативном совете. Важно уточнить, что включение Rockstar Games в консультативный совет, которое продолжалось в течение нескольких лет, не имеет отношения к GTA 6.

Награждение Game Awards будет транслироваться в прямом эфире на официальных каналах YouTube и Twitch 7 декабря в 16:30 по североамериканскому времени, в 19:30 по восточному времени и 8 декабря в 12:30 по Гринвичу.

#gta online #game awards
Источник: rockstarintel.com
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