Компания, принадлежит Alphabet Планируется начать поэтапную очистку личных аккаунтов Google, владельцы которых не входили в систему и не использовали их в течение последних двух лет.

Ожидается, что Google начнет поэтапное удаление неактивных личных аккаунтов Google, в которых пользователи не входили в систему и не использовали их в течение последних двух лет, начиная с пятницы, как указано в майском сообщении в блоге и на веб-странице с подробным описанием политики бездействия. Первоначальное рассмотрение вопроса об удалении уделяется учетным записям, которые оставались неиспользуемыми с момента их создания.



Учетные записи, связанные с предприятиями, учебными заведениями и другими организациями, не подлежат удалению. Для неактивных личных учетных записей как учетная запись, так и ее содержимое в Google Workspace (Gmail, документы, Диск, Meet, календарь) и Google Фото могут быть удалены безвозвратно, как ранее заявляла компания.

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Пользователи, столкнувшиеся с потенциальным удалением своих учетных записей, неоднократно получали предварительные уведомления с дополнительными предупреждениями, отправленными на указанные ими адреса электронной почты для восстановления.

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Google определяет действия, выходящие за рамки простого входа в систему, как такие действия, как чтение электронной почты, создание Google Doc, просмотр видео на YouTube и выполнение поиска в Google. Подписки на новостные издания или приложения, связанные с аккаунтом Google, также считаются квалифицированными действиями.