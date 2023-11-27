Один игрок Fortnite вернулся в игру после нескольких лет отсутствия и, к своему удивлению, получил целую кучу редких классических скинов и косметику совершенно бесплатно.

Игрок Fortnite недавно вернулся в игру после длительного периода бездействия и был приятно удивлен, обнаружив коллекцию редких классических скинов и косметики, предоставленных ему бесплатно. Это событие совпало с обновлением Fortnite Season OG от 3 ноября 2023 года, в котором был вновь представлен значительный контент главы 1.

Возрождение Fortnite ознаменовалось всплеском как новых, так и возвращающихся игроков, все из которых с ностальгией вернулись к основополагающим элементам игры. Несмотря на то, что Epic Games объявила о скором завершении сезона OG внутриигровым событием Big Bang, приток игроков, желающих окунуться в воспоминания, продолжается.



Один конкретный игрок, идентифицированный как Reginof99, поделился своим удивлением на Reddit, войдя в свой аккаунт Fortnite после длительного перерыва. Они рассказали о неожиданной награде в виде различных классических редких скинов и косметики. Reginof99 поинтересовался, было ли это распределение системным сбоем или это было преднамеренное распределение среди тех, кто ранее не разблокировал эти стили.



Награды включали в себя ряд классических скинов, стилей и кирк, включая культовый стиль экипировки Lynx Stage 3. Все это предоставлялось игроку без каких-либо сопутствующих затрат.