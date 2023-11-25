Rockstar Games подтвердила выход трейлера GTA 6 в декабре. Ожидание игры, второй по продажам в истории, вызвало интернет-бурю.

Ожидание, связанное с Grand Theft Auto VI, привлекло значительное внимание, и фанаты с нетерпением ожидают официального анонса следующей части серии Grand Theft Auto. Игра приобрела легендарный статус еще до своего официального анонса, благодаря замечательному успеху своей предшественницы, которая является второй по продажам игрой всех времен, уступая только Minecraft. С учетом того, что продажи превысили 1 миллиард долларов в течение трех дней после выхода и сохраняли актуальность на протяжении многих лет, особенно благодаря широко популярному онлайн-режиму, ожидание продолжения было ощутимым.

После длительного периода спекуляций, подпитываемых слухами и утечками, Rockstar Games недавно нарушила молчание, подтвердив скорый выпуск трейлера GTA 6 в начале декабря. Хотя конкретные детали и точная дата релиза остаются нераскрытыми, само объявление вызвало значительный всплеск онлайн-дискуссий. Последовавшая реакция Интернета была заметной, поскольку Rockstar Games быстро собрала самый популярный твит в истории игр, сопровождаемый более чем 3 миллионами лайков на анонс трейлера GTA 6 в Instagram. Несмотря на значительную базу подписчиков, составляющую почти 30 миллионов, разработчик обычно получает лишь скромное количество лайков на свои посты, в основном ориентированные на продвижение новых обновлений GTA Online.