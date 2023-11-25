Трехсекундная реклама, появляющаяся при доступе к меню паузы, вызвала ужас среди игроков, несмотря на заявления Ubisoft о том, что это была всего лишь “техническая ошибка”.

Трехсекундная реклама, появляющаяся во время доступа к меню паузы, вызвала беспокойство у игроков, несмотря на утверждение Ubisoft о том, что это произошло в результате "технической ошибки". Этот вопрос всплыл на форуме Xbox, где пользователь поделился видео, запечатлевшим попытку доступа к карте в Assassin's Creed Odyssey, только для того, чтобы получить всплывающее окно с рекламой Assassin's Creed Mirage со скидкой 20%.

Игроки также сообщали, что сталкивались с такой же рекламой во время игры на PlayStation. Масштабы этой проблемы в других играх остаются неопределенными, что приводит к предположениям относительно ее причин.



В ответ на сложившуюся ситуацию Ubisoft незамедлительно опровергла любое намеренное размещение всплывающего окна, объяснив его появление технической ошибкой. Фабьен Дарригес, представитель компании, заявил: "Нам стало известно, что вчера некоторые игроки столкнулись со всплывающей рекламой во время игры в Assassin's Creed. Это стало результатом технической ошибки, которую мы устранили, как только узнали о проблеме".



Несмотря на официальное заявление, некоторые люди выразили скептицизм, предположив, что это, возможно, было преднамеренной проверкой со стороны компании, чтобы оценить реакцию фанатов. Один наблюдатель подчеркнул технические объяснения, заявив: "Ах да, "ошибка", которая просто случайно была запрограммирована в игре для появления".