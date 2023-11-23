Южная Корея уже вышла из части соглашения после того, как Пхеньян запустил спутник-шпион во вторник.

Северная Корея объявила о своем намерении перебросит дополнительные войска и военное имущество к границе с Южной Кореей, указав на свое решение больше не придерживаться Всеобъемлющего военного соглашения 2018 года (CMA). Об этой позиции заявило Министерство обороны и сообщили государственные СМИ в четверг.

CMA, учрежденный во время саммита 2018 года между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, был направлен на смягчение напряженности на полуострове и укрепление доверия между двумя странами.



После заявления Пхеньяна об успешном запуске военного спутника-шпиона "Маллиген-1" Южная Корея решила приостановить действие некоторых аспектов соглашения в среду. В ответ Министерство обороны, как передано через официальное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК), заявило о своем намерении незамедлительно восстановить все ранее приостановленные военные меры, указанные в военном соглашении между Севером и Югом.



В заявлении далее говорилось о прекращении военных действий, предпринятых для предотвращения напряженности и конфликтов в различных областях, включая сушу, море и воздух. Кроме того, в нем сообщалось о планах развертывания усиленных вооруженных сил и современной военной техники в регионе вдоль военной демаркационной линии.



В свете этих событий Северная Корея заявила, что Южная Корея должна понести ответственность за то, что она считает безответственными и серьезными политическими и военными провокациями, утверждая, что такие действия привели к эскалации ситуации до неконтролируемой фазы.