OpenAI объявила, что функция голосовых чатов в ее официальном приложении ChatGPT для iPhone и iPad теперь доступна для всех

OpenAI представила голосовые чаты в своем приложении ChatGPT еще в сентябре. Функция дает пользователям возможность общаться с чат-ботом в режиме реального времени вместо набора текста, но ранее она была доступна только подписчикам Plus и Enterprise.

Объявление, сделанное во вторник соучредителем OpenAI Грегом Брокманом, меняет все это, и голосовой чат ChatGPT теперь доступен бесплатно для всех пользователей iOS и Android.



OpenAI ChatGPT уже давно доступен в Интернете и ранее был доступен на iOS через множество сторонних приложений, многие из которых немногим лучше мошеннических приложений, но законное приложение предоставляет пользователям безопасный способ использовать ChatGPT на ходу.



Для тех, кто не знаком с ChatGPT, это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который использует генеративный искусственный интеллект для ответов на вопросы и предоставления консультаций по самым разным темам. История синхронизируется между устройствами, так что вы можете видеть свои взаимодействия с ChatGPT как в Интернете, так и на устройствах iOS, и в нее встроена система распознавания речи Whisper.