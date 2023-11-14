Samsung подтвердила свои планы по использованию искусственного интеллекта в своих будущих смартфонах, и многие ожидают, что флагман Galaxy S24 представит новые функции.

Компания Samsung официально объявила о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в свои будущие смартфоны, в частности в ожидаемую флагманскую модель Galaxy S24. Однако стратегические решения Samsung могут создать потенциальные проблемы в последующие месяцы. В рамках Samsung AI Forum 2023 южнокорейская компания представила свою модель генеративного искусственного интеллекта под названием Samsung Gauss, в честь Карла Фридриха Гаусса. Эта модель включает в себя три фундаментальных элемента, которые в настоящее время используются внутри компании: язык Гаусса (Gauss Language), предназначенный для понимания человеческого языка и генерации естественных ответов; код Гаусса (Gauss Code), облегчающий разработку программного обеспечения посредством описания кода и создания тестовых примеров; и изображение Гаусса (Gauss Image), позволяющее генерировать и модифицировать изображения.



После публичного представления Samsung Gauss стало известно о дополнительных перспективных приложениях возможностей генеративного искусственного интеллекта компании в грядущем Galaxy S24. Известный репортер Samsung @Tech_Reve рассказал об использовании искусственного интеллекта не только для создания всеобъемлющего профиля часто используемых приложений и задач, но и для упреждающего получения результатов при упрощении сложных задач.