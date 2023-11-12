Некоторые фанаты Grand Theft Auto считают, что следующая игра на самом деле не будет называться Grand Theft Auto VI по какой-то причине.

Недавно Rockstar Games сделала важное объявление, подтвердив разработку следующей части серии Grand Theft Auto. Релиз трейлера предстоящей игры намечен на декабрь, и есть предположения о том, будет ли он представлен во время Game Awards или по официальным каналам связи Rockstar.

В то время как фанаты довольны долгожданным анонсом, возникла некоторая путаница из-за формулировки, использованной Rockstar. Отмечая 25-летие компании, в заявлении говорилось о "первом трейлере следующей Grand Theft Auto", не уточняя Grand Theft Auto VI. Эта двусмысленность привела к дискуссиям среди фанатов о том, будет ли предстоящий релиз шестой основной игрой или спин-оффом, похожим на Grand Theft Auto: San Andreas или Grand Theft Auto: Vice City.

Чтобы опровергнуть эти предположения, фанат опубликовал пост на Reddit, в котором утверждал, что следующая Grand Theft Auto действительно будет называться VI. Это разъяснение было особенно обнадеживающим для фанатов, которые выразили обеспокоенность по поводу возможности перезагрузки или перехода к модели живого обслуживания в предстоящей части.



Примечательно, что несколько профилей подтвержденных разработчиков Rockstar в LinkedIn, обнаруженных несколько месяцев назад, постоянно упоминают игру как GTA VI/6, что еще больше рассеивает неопределенность относительно названия.