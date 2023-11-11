Исландские власти завершили эвакуацию 3000 жителей города на юго-западе острова из-за опасений извержения вулкана после серии землетрясений

Исландские власти успешно завершили эвакуацию 3000 жителей из города на юго-западе острова из-за опасений по поводу потенциального извержения вулкана. Эта мера предосторожности последовала за серией землетрясений и признаками расширения подземной магмы.

Исландское метеорологическое управление объявило о "значительном" риске извержения на полуострове Рейкьянес, сославшись на значительные размеры проникновения подземной магмы и ее быстрое перемещение. Профессор Торвальдур Тордарсон, эксперт по вулканологии из Исландского университета, сообщил, что извержение ожидается в ближайшие часы или дни со значительно повышенной вероятностью.

Агентство гражданской защиты Исландии издало всеобъемлющий приказ об эвакуации Гриндавика, соседнего рыбацкого городка, пояснив, что это мера предосторожности, не относящаяся к чрезвычайным ситуациям. В то время как регион Рейкьянес был свидетелем предыдущих извержений в необитаемых районах, текущая ситуация воспринимается как непосредственная угроза городу.



В ответ на повышенную сейсмическую активность в четверг геотермальный курорт "Голубая лагуна", известная туристическая достопримечательность, был временно закрыт. Рейкьянес, расположенный к юго-западу от столицы страны Рейкьявика, известен как вулканическая и сейсмическая горячая точка. В марте 2021 года в вулканической системе Фаградальсфьолль в регионе произошло примечательное извержение, длившееся шесть месяцев. Последующие извержения произошли в августе 2022 года и июле текущего года.



Система Фаградальсфьолль, простирающаяся примерно на 6 км в ширину и 19 км в длину, оставалась неактивной более 6000 лет до недавних вулканических событий.