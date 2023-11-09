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Levi
Университеты США, включая Корнелл, Гарвард и другие институты, получили $13 млрд
Согласно новому отчету, более 200 университетов США, включая элитные институты Карнеги-Меллон, Корнелл, Гарвард и Массачусетский технологический институт, были обвинены в получении $13 миллиардов “недокументированных взносов от иностранных правительств”.

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Более 200 университетов США, включая такие престижные учреждения, как Карнеги-Меллон, Корнелл, Гарвард и Массачусетский технологический институт, были обвинены в получении примерно 13 миллиардов долларов "недокументированных взносов от иностранных правительств", как сообщается в новом исследовании.
Утверждается, что значительная часть этих средств поступила от авторитарных режимов по всему миру, включая Катар, Саудовскую Аравию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), об этом существенном финансовом притоке не сообщалось Министерству образования США в период с 2014 по 2019 год.
Университет Карнеги-Меллона получил самую крупную сумму иностранного финансирования за этот период - $1,47 миллиарда. Согласно отчету, за ним последовали Корнеллский университет с $1,29 миллиарда, Гарвардский университет с $894 миллионами и Массачусетский технологический институт с $859 миллионами.
Основными вкладчиками в эти учреждения были катарские доноры, предоставившие $2,7 миллиарда, за которыми следовала Англия с $1,4 миллиардами. Согласно отчету, Китай внес приблизительно $1,2 миллиарда, а Саудовская Аравия - $1,1 миллиарда долларов. Сообщается, что ОАЭ выделили $431 миллион.

В ответ Корнеллский университет опубликовал заявление, в котором указывается, что с 2012 года он получил финансирование в размере более 1,3 миллиарда долларов для управления медицинской школой в Катаре, которую окончили более 500 студентов из Ближнего Востока, Азии и других регионов, включая Соединенные Штаты. В заявлении подчеркивалась роль сотрудничества в подготовке столь необходимых медицинских специалистов, поддержке ухода за пациентами, биомедицинских исследований и общего качества жизни. Джоэл Малина, вице-президент по связям с университетами, подчеркнул, что оставшееся финансирование направлено на поддержку медицинских и научных исследований.

#сша #гарвард #корнелл #университеты сша
Источник: nypost.com
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