Rockstar Games подтвердила выпуск шестой части своего бестселлера Grand Theft Auto франшиза уже в пути, и первый трейлер видеоигры выйдет в декабре.

Rockstar Games официально подтвердили разработку шестой части своей весьма успешной франшизы Grand Theft Auto. Компания объявила, что первый трейлер предстоящей видеоигры выйдет в декабре. Это объявление было сделано в заявлении на платформе социальных сетей Илона Маска X (ранее известной как Twitter).

Заявление было подписано Сэмом Хаузером, президентом Rockstar, и являлось частью расширенной цепочки сообщений. В этом сообщении Хаузер также отметил, что в декабре исполняется 25 лет компании.

"В 1998 году Rockstar Games была основана с видением того, что видеоигры могут стать культурно значимой формой развлечения. Мы стремимся внести свой вклад в эту эволюцию, создавая игры, которые находят отклик у нашей аудитории", - говорится в одном из сообщений. "Мы благодарны за неизменную поддержку нашего глобального сообщества игроков, которая позволила нам разрабатывать игры, которыми мы по-настоящему увлечены".



До этого официального анонса в Сети ходили слухи о скором выходе GTA 6, в значительной степени подпитываемые отчетом Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники, близкие к Rockstar. В феврале прошлого года компания подтвердила, что продолжает работу над последней партией.