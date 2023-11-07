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Levi
Президент Украины Зеленский отвергает разговоры о выборах в военное время как безответственные
Президент Украины Владимир Зеленский отверг как безответственную любую идею проведения выборов в военное время.

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Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал идею проведения выборов в условиях военного времени как безответственную. Зеленский призвал к единству и не поощрял участие в бесплодных политических дебатах, фактически отвергнув предложение о том, что Украина должна провести выборы как средство подтверждения своих нетронутых демократических институтов.Следует отметить, что объявление военного положения в стране с момента начала полномасштабного СВО России в феврале 2022 года запрещает властям организовывать выборы. Тем не менее, как внутри страны, так и на международном уровне усиливается дискуссия о возможности проведения выборов в марте 2024 года.

В своем ежевечернем видеообращении Зеленский подчеркнул важность сосредоточения внимания на военных вызовах, с которыми сталкивается Украина, поскольку она пытается изгнать российские войска, которые оккупировали более одной пятой ее территории более чем за 20 месяцев с начала военной операций. Зеленский заявил: "Мы все признаем, что крайне неуместно легкомысленно участвовать в дискуссиях о выборах во время конфликта, когда перед нами стоят многочисленные задачи. Мы должны признать, что это время для обороны, время для битвы, от которой зависит судьба государства и его граждан. Я считаю, что проведение выборов на данном этапе нецелесообразно".

В мирное время Украина провела бы парламентские выборы в октябре, а первый тур президентских выборов - ранней весной 2024 года.

#россия #украина #сво #выборы
Источник: reuters.com
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