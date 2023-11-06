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Levi
Samsung установила на 10% более высокий целевой показатель продаж для серии Galaxy S24
Samsung ожидает, что серия Galaxy S24 будет продаваться лучше , чем серия Galaxy S23.

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Samsung ожидает, что серия Galaxy S24 превзойдет серию Galaxy S23 по объему продаж. Как сообщает The Korea Daily, Samsung наметила целевой объем поставок в размере 35 миллионов единиц для серии Galaxy S24, что на 10% больше по сравнению с серией Galaxy S23. В общей сложности Samsung планирует достичь объема продаж в 253 миллиона телефонов к 2024 году.
Чтобы представить контекст для этого целевого показателя продаж, следует отметить, что продажи Samsung Galaxy S21 и Galaxy S22 были ниже 30 миллионов единиц. Серия Galaxy S23 показала несколько лучшие результаты, объем продаж составил 31 миллион единиц. Решение установить более высокий целевой показатель продаж для серии Galaxy S24 объясняется существенным вкладом моделей начального и среднего ценового сегмента в глобальные продажи телефонов Samsung.

Кроме того, Samsung стремится сократить разрыв с Apple, которая долгое время занимала доминирующее положение в мировых продажах высококачественных товаров. По слухам, для достижения этой более высокой цели по продажам Samsung рассматривает возможность включения спутниковой связи, по крайней мере, в одну из новых моделей Galaxy S24. Также есть сообщения о сотрудничестве с Google и Microsoft по включению Google Bard или ChatGPT в серию Galaxy S24, что позволяет назвать их "первыми телефонами Samsung Galaxy с искусственным интеллектом".

Ожидается, что Samsung официально представит телефоны Galaxy S24 в январе следующего года.

#samsung #galaxy #galaxy a #samsung s24
Источник: hardwarezone.com.sg
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