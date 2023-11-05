Стартап миллиардера xAI представляет генеративную модель искусственного интеллекта, бросая вызов OpenAI и Google, поддерживаемым Microsoft

Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI представил свою первую модель искусственного интеллекта. Маск стремится конкурировать с OpenAI, Google и Meta, запустив чат-бота, тесно интегрированного с X, ранее известного как Twitter.

Новая система искусственного интеллекта Grok имеет "доступ в режиме реального времени" к информации с X, платформы социальных сетей, приобретенной Маском за 44 млрд долларов год назад. Такой доступ предоставляет Grok значительное преимущество перед другими моделями, поскольку он опирается на текущие данные, а не на старые интернет-архивы.

Grok создан для того, чтобы демонстрировать предпочтение сарказму, и включает в свои ответы нотку юмора. Маск надеется, что наделение чат-бота большей индивидуальностью поможет ему выделиться на переполненном рынке.

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xAI также анонсировала раннюю тестовую версию Grok, подчеркнув ее способность решать нетрадиционные или "пикантные" вопросы, которые другие системы искусственного интеллекта, как правило, отвергают.



Компании, специализирующиеся на генеративном искусственном интеллекте, который может быстро генерировать текст, код и изображения, похожие на человеческие, привлекли значительные инвестиции в этом году. Сторонники считают, что эта отрасль обладает трансформационным потенциалом, сродни Интернету. Тем не менее, возникли опасения по поводу потенциального технологического пузыря, учитывая зарождающуюся стадию коммерциализации технологий.



Способность xAI выпустить компетентную модель всего после двух месяцев обучения иллюстрирует, как новички постепенно утрачивают значительное лидерство, достигнутое OpenAI, которая представила своего новаторского чат-бота ChatGPT почти год назад.