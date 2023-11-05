Россия объявила в воскресенье об успешном пуске межконтинентальной ракеты, способной нести ядерные боеголовки, с одной из своих подводных лодок

В воскресенье Россия объявила об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, с одной из своих подводных лодок. Это испытание ознаменовало первый запуск ракеты "Булава" более чем за год и совпало с усилением риторики России после ее выхода из важного договора о запрещении ядерных испытаний. Министерство обороны России сообщило, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава".



Эта ракета была запущена из неустановленного места в Белом море, расположенного на северо-западном побережье, и была направлена в сторону цели, расположенной за тысячи километров на дальневосточном полуострове Камчатка. Ракета была запущена из подводного положения, и ее боеголовки достигли назначенного района в соответствии с графиком.



Ракета "Булава" длиной 12 метров была разработана для того, чтобы служить важнейшим компонентом ядерной триады Москвы, и может похвастаться дальностью полета, превышающей 8000 км (приблизительно 5000 миль). Примечательно, что Запад обвинил Россию в использовании провокационной ядерной риторики, особенно после начала ее военного конфликта на Украине в феврале.

Кроме того, президент Владимир Путин недавно подписал закон, отменяющий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, шаг, который вызвал резкую критику со стороны Соединенных Штатов. Этот договор, учрежденный в 1996 году, запрещает все ядерные взрывы, включая боевые испытания ядерного оружия. Однако он так и не вступил в силу из-за отсутствия ратификации ключевыми странами, включая Соединенные Штаты и Китай.