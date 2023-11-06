Геологическая служба США сообщила, что землетрясение имело предварительную магнитуду 5,6 и произошло на глубине 11 миль (18 километров).

Выжившие в результате сильного землетрясения в северо-западном регионе Непала, которое произошло поздно ночью, рассказали о внезапных подземных толчках, приведших к обрушению их домов и повлекших за собой погребение целых семей. По состоянию на субботу число погибших возросло до 157 человек.

реклама

Согласно сообщениям местных СМИ, большинство смертельных случаев произошло из-за того, что люди оказались в ловушке под обломками, когда их обычные каменные и бревенчатые дома поддались сейсмической активности, которая произошла около полуночи в пятницу.

Спасательные работы продолжаются, хотя и затруднены тем фактом, что до многочисленных отдаленных горных деревень можно добраться только пешком. Кроме того, вызванные землетрясением оползни перекрыли проезжие части, что потребовало усилий солдат по расчистке этих проходов.

Заместитель премьер-министра Нараян Каджи Шреста рассказал об усилиях правительства по ускорению распределения помощи в пострадавших районах. Палатки, продукты питания и медикаменты были доставлены по воздуху, чтобы удовлетворить потребности тысяч людей, которые внезапно остались без крова.

Один из выживших, Бимал Кумар Карки, рассказал о внезапном и сильном сотрясении, описав, как рухнул его дом, и он оказался частично погребенным под обломками при попытке к бегству.

Помимо оказания помощи, основным направлением деятельности спасательных команд является поиск выживших. В передачах местного телевидения были показаны кадры, на которых военнослужащие извлекают погибших людей, а также другие лица, оказывающие помощь в извлечении и транспортировке раненых.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Геологическая служба США сообщила о предварительном землетрясении магнитудой 5,6, эпицентр которого находился на глубине 11 миль (18 километров). Национальный центр мониторинга и исследований землетрясений Непала определил в качестве эпицентра Джаджаркот, который находится примерно в 400 километрах (250 милях) к северо-востоку от столицы Катманду.