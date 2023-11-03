Copilot доступен для всех, а также внесены изменения в File Explorer, Paint и многое другое.

Новый инструмент искусственного интеллекта Copilot от Microsoft постепенно появлялся в Windows 11 в течение последних нескольких недель. Однако некоторые пользователи ПК выразили недоумение по поводу отсутствия возможностей генеративного искусственного интеллекта в их строке поиска. Корпорация Microsoft официально выпустила долгожданную Windows 11 2023 (также называемую 23H2), которая включает в себя Copilot и ряд дополнительных функций.Microsoft объявила о внедрении Copilot несколько недель назад, и в некоторых системах появились функции чата с искусственным интеллектом.

Примечательно, что технически этот релиз был предварительным просмотром прошлогоднего обновления 22H2 для Windows 11. В то время как Copilot стал доступен в некоторых системах после этого выпуска, он оставался недоступным в других. Однако новое системное обновление представляет собой полную версию Copilot.



Copilot служит свидетельством приверженности Microsoft ChatGPT, поскольку компания вложила значительные инвестиции в стартап по искусственному интеллекту OpenAI и в настоящее время активно интегрирует эту технологию в свой флагманский продукт. К Copilot можно получить доступ через панель задач или сочетание клавиш Win + C, предлагая возможность общения в чате, аналогичном тому, что можно найти в Bing. Поскольку он работает на вашем компьютере, Copilot может управлять функциями и получать доступ к более широкому спектру ваших данных.



Copilot в Windows имеет возможность генерировать текст и код на основе ваших инструкций, во многом подобно ChatGPT в Интернете. Вы также можете проинструктировать второго пилота о том, как формулировать его ответы, с возможностью выбора более креативных, сбалансированных и точных режимов.

Хотя второй пилот находится в центре внимания в обновлении 23H2, это не единственное изменение. Проводник файлов Windows претерпевает обновление с использованием современного пользовательского интерфейса Windows. Пользователи смогут легко различать локальные и облачные каталоги в адресной строке, а панель сведений предоставит больше информации и увеличенные миниатюры для предварительного просмотра. Те, кто тоскует по классической панели задач Windows, найдут в обновлении хорошие новости, поскольку в нем вновь появилась возможность разделять элементы и отображать ярлыки. Кроме того, выходит ранее анонсированное обновление для Paint, включающее поддержку слоев, темный режим и другие улучшения.



Для тех, кто еще не получил обновление, оно должно быть доступно через меню Центра обновления Windows в системных настройках Windows 11. Учитывая существенный характер обновления, рекомендуется начинать установку, когда вы сможете позволить себе отключиться на короткое время.